“Aumentare la produzione nazionale di gas per abbassare le bollette”, ci dice Scaroni

“Sbagliato non usare il gas al largo dell’Italia, la produzione attuale si potrebbe realisticamente triplicare in circa 24 mesi”, sostiene l’ex ad di Eni e di Enel. Dubbi sulla transizione verde: "Avremo momenti in cui mancherà l’energia perché gli investimenti negli idrocarburi si sono ridotti e non abbiamo una produzione di rinnovabili sufficiente per sostituirli”

“Siamo in piena transizione energetica e in Italia le centrali a carbone vanno a manetta. E sa perché? Non perché qualcuno ama produrre CO2, ma perché non abbiamo alternativa: se non andassero a manetta spegneremmo la luce”. Paolo Scaroni risponde così quando gli si fa notare che la crisi dei prezzi energetici ci ha messo di fronte a un paradosso: realizzare che abbiamo incredibilmente bisogno di estrarre il gas sepolto al largo delle nostre coste proprio mentre siamo più impegnati che mai a liberarci dalle fonti fossili. Il governo ci pensa, il ministro Roberto Cingolani lo ha suggerito più volte, Confindustria lo ripete in ogni occasione utile. E così, tra le misure che verranno definite la prossima settimana, l’incremento della produzione nazionale di gas potrebbe essere uno degli interventi strutturali per fornire energia a tariffe controllate ai grandi consumatori industriali.