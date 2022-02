Un pragmatismo Mite

Intervistato da Corriere Tv sullo stato in Italia di produzione e approvvigionamento di auto elettriche (partendo dalla conversione di Stellantis dello stabilimento di Termoli in gigafactory per batterie agli ioni di litio), il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha scelto la strada della concretezza anziché quella delle facili promesse e della demonizzazione di alcune tecnologie. A cominciare dal nucleare. Il che non vuol dire costruire nuove centrali ma almeno spiegare la realtà.

