Politica a nudo sui drammi aziendali

I licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio, quelli alla Whirpool di Napoli, quelli alla Embraco di Riva di Chieri. Crisi che in alcuni casi si trascinano da anni, come per Whirpool di cui Embraco è fornitrice, in altri, Gkn, hanno a che fare con la ristrutturazione annunciata per l’automotive, in Italia e in Europa. Bisognerebbe anche ricordare i casi virtuosi, come la riconversione di Termoli, del gruppo Stellantis, in gigafactory per batterie di auto elettriche e ibride. Ma la pratica di allontanamento via email non è mai accettabile. Detto tutto questo, e detto anche che con lo scadere del blocco dei licenziamenti era impensabile che non accadesse nulla, e che la ripresa economica non riguarda il passato, la domanda da porre alla politica e al sindacato è solo una: come è possibile che si licenzi in un paese nel quale le aziende soffrono a trovare personale qualificato soprattutto per tecnologie ormai non più avveniristiche come il digitale e il green, o manodopera stagionale visto siamo da sempre un paese turistico?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni