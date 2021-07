"Assalto al decreto Dignità". I grillini s'indignano. Ma non c'è nessuna "manina"

L'emendamento del Pd Viscomi (per allungare i contratti a termine) era stato approvato dal relatore 5s Buompane. Scoppia la polemica tra i gruppi parlamentari. In serata raggiunto un compromesso

Questa volta non hanno neppure avuto la tentazione di invocare "manine" fantasiose. Quando si sono accorti che un emendamento al decreto Sostegni bis, a prima firma Antonio Viscomi del Pd, superava in parte il loro amato decreto Dignità, quello introdotto all'epoca del governo gialloverde, i grillini sono sbottati. Come prego?, hanno pensato. Neanche il tempo di smaltire le scorie accumulate con la riforma della prescrizione, che già qualcuno è pronto a esibire sulla pubblica piazza un altro scalpo di questi anni di grillismo, a correggere una stortura della storia? E però, a ben scrutare la faccenda, che qualcosa non tornasse lo si notava già da una scorsa rapida alle tappe con cui quell'emendamento è stato approvato.