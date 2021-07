L'abbraccio di Salvini a Orbán agita gli eurodeputati leghisti

A che gli ha chiesto spiegazioni, Giancarlo Giorgetti, col ghigno di sempre, ha offerto la canonica alzata di spalle: “Lo sapete com’è fatto Matteo? A volte agisce d’istinto, poi ci ripensa. Insomma, non mi pare un dramma”. E un dramma forse no, la firma della Carta dei valori sovranista non lo rappresenta neppure per i parlamentari europei. Ma un certo subbuglio, nella truppa brussellese del Carroccio il fattaccio lo ha provocato lo stesso. Intanto per una questione di metodo, nel senso che nessuno, o quasi, era stato avvertito per tempo dell’imminenza dell’iniziativa. E poi, ovviamente, per i contenuti di quel documento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni