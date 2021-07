Da forza Paraguay a viva gli Azzurri. La giravolta di Salvini è una tragica lezione di comicità politica

Tra le novità più interessanti di questi campionati europei, si fa per dire, c’è una piccola storia non calcistica che merita di essere racconta e che riguarda una notizia gustosa che avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte degli osservatori politici. La notizia non riguarda il doloroso travaso di bile messo in scena in questi giorni da Marco Travaglio (il direttore del Fatto applica al tifo per l’Italia gli stessi criteri utilizzati per il garantismo: vale solo se c’è un grillino di mezzo) ma riguarda Matteo Salvini e riguarda in particolare una svolta interessante messa in campo dal leader della Lega, che per la prima volta nella sua lunga storia politica ha scelto di fare, di fronte alla Nazionale di calcio, l’esatto contrario di quello che ha fatto negli ultimi ventuno anni. Diciamo ventuno anni con cognizione di causa, perché li abbiamo messi tutti in fila: dagli Europei del 2000 ai Mondiali del 2018 non c’è stata una sola occasione in cui il Capitano della Lega non abbia sfruttato una competizione internazionale per fare la stessa cosa che sta facendo in questi giorni Marco Travaglio. Ovverosia: tifare contro la Nazionale di calcio.

