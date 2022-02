Gli ultimi tabù no Triv da abbattere per raddoppiare il gas italiano

Tra le pagine del Piano per la transizione energetica sostenibile pubblicato dal Mite si nascondono veti e inside. Che le forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza non hanno mai avuto il coraggio di affrontare

I malpensanti suggeriscono che dietro alla pubblicazione del documento che lo scorso venerdì ha sancito la fine della moratoria gialloverde per le attività upstream ci sia il tentativo di mettere i bastoni tra le ruote al raddoppio della produzione di gas su cui lavora il governo Draghi. Perché tra le oltre 300 pagine del Pitesai – acronimo che sta per Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, licenziato dal ministero della Transizione ecologica – sono disseminati dubbi e veti che mal si conciliano con la prospettiva di dare un impulso all’estrazione di gas al largo delle coste italiane. Una prospettiva, anticipata dal Foglio venerdì, di cui si stanno definendo i dettagli in vista di un Consiglio dei ministri da convocare entro la settimana, probabilmente venerdì, come dimostra l’accelerazione impressa da Mario Draghi che ieri mattina ha spostato a Palazzo Chigi la discussione. La lunga riunione si è svolta tra il ministro dell’Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, insieme i due hanno poi incontrato la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, coinvolta nell’interlocuzione proprio per rappresentare quelle attività industriali più toccate dalla misura.