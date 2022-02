Rilanciare il gas nazionale. La lettera dei dem Braga e Misiani

Al direttore - Caro Cerasa, ieri, sulle pagine del suo giornale, l’articolo firmato da Carlo Stagnaro ha accusato il Partito democratico di non avere una posizione chiara sul gas. Questa lettura a nostro avviso confonde i diversi piani sui quali si muovono le nostre proposte. Approfittiamo dunque della sua disponibilità per esprimerle con la massima chiarezza. Nell’articolo, Stagnaro giustamente scrive che “naturalmente, la tassonomia e il rilancio della produzione nazionale [di gas] sono questioni distinte”. Sta qui il punto essenziale di tutta la questione. Le conclusioni a cui giunge l’autore però sembrano ignorare totalmente la sua stessa premessa. In queste settimane, infatti, l’Italia è chiamata a prendere due decisioni fondamentali in materia di politica energetica, entrambe ugualmente rilevanti, ma molto differenti per l’orizzonte temporale a cui si riferiscono.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE