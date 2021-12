Il caro bollette è qui per restare, basta misure tampone

Lo scontro politico sul “contributo di solidarietà” a carico dei “ricchi” per mitigare gli incrementi dei prezzi dell’energia rischia di distrarre l’attenzione da un punto fondamentale: i rincari con ogni probabilità non sono una fiammata destinata a scomparire. Di conseguenza, le politiche per mitigarne gli effetti non possono più essere pensate come misure meramente emergenziali, ma vanno inserite in un contesto ampio e strutturale. Proprio per questo l’idea di cavarsela imponendo un modesto (ma ennesimo) tributo sui redditi superiori ai 75 mila euro non solo non risolve la questione, ma rischia addirittura di esacerbarla facendone un tema identitario anziché una questione eminentemente pratica.

