Grillo a Conte: "Almeno iscriviti al M5s". La battuta rivela l'ennesima rogna giudiziaria

"Almeno iscriviti al M5s". Beppe Grillo prima di andarsene dal ristorante fulmina Giuseppe Conte. La battuta rivela anche un punto del reclamo contro lo statuto del M5s sub judice a Napoli. L'ingresso ufficiale di Conte nel Movimento è avvenuto nel luglio 2021: in quel periodo le iscrizioni erano state sospese (per permettere la migrazione degli iscritti da Rousseau a SkyVote). L'ex premier ottenne una deroga ad personam da Vito Crimi, eccezione che viene contestata. Alla battuta di Grillo Conte in imbarazzo risponde: "Sì sono in coda".

Scene dalla Pariolina, uno dei pochi ristoranti dove si può mangiare fino a tarda notte. E dove si sono dati appuntamento l'ex premier e il Garante grillino (con i rispettivi avvocati) per brindare all'intesa raggiunta: il M5s farà ricorso contro l'ordinanza del tribunale di Napoli chiedendo l'immediata istanza di revoca del provvedimento (l'avvocato Lorenzo Borrè che difende gli attivisti esclusi è già pronto a dar battaglia).