“La Lega? Un partito draghiano. Salvini faccia mea culpa", dice Vincenzo Sofo

L’europudeputato di Fdi, Mr. Le Pen: “Il Carroccio in Ue sta con le destre di Id mentre in Italia vira verso il centro. Meloni è la leader naturale della ricostruzione”. E sul rischio proporzionale: “Il centrodestra è maggioritario con ogni legge elettorale. Salvo che una nuova legge sia il viatico per allearsi con il Pd"

“La Lega è ormai un partito draghiano”. Vincenzo Sofo, europarlamentare di Fdi (eletto nel 2019 nel Carroccio e in passato vicino a Matteo Salvini), è stato inviato da Giorgia Meloni a Madrid al raduno di sovranisti organizzato da Vox con Orban e Morawiecki. “Salvini sbaglia dal 2018? Dopo le elezioni politiche - analizza Sofo con il Foglio - rilevai che non era l’inizio del ventennio populista, ma l’avvio della creazione del tripolarismo in Italia in chiave antisovranista. Bisognava attrezzarsi. Salvini ha fatto bene fino alle politiche con il fronte identitario, che ha stoppato la nuova Balena bianca, mentre dal 2019 le sue mosse, dopo la crisi del Papeete, hanno favorito la situazione odierna. La rielezione di Mattarella è l’ultimo tassello di una Lega che vira verso il centro, con Salvini slegato da una logica bipolarista, e da un centrodestra che aspiri a essere maggioritario e vincente”.