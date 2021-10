Sofo, mr Le Pen, ci spiega cosa non funziona tra Lega e FdI

“La destra deve ricucire le fratture sociali”, dice l'eurodeputato meloniano e marito di Marion Le Pen: “Normale la dialettica tra noi e la Lega quando si ha un elettorato in parte sovrapponibile. In Francia Zemmour supera la dicotomia popolo-élite”

“Le scintille tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Erano molto più litigiosi Gianfranco Fini e Umberto Bossi, il primo destro-nazionale e il secondo indipendentista”: Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fdi, a Madrid al congresso di Vox con la leader del partito, prova a stemperare le tensioni tra gli alleati. “La dialettica - argomenta - tra due leader che hanno elettorati in parte sovrapponibili è inevitabile. Altrimenti starebbero nello stesso partito”. I loro rapporti sono sempre più ruvidi, come emerso dall’audio pubblicato dal Foglio: “Le relazioni negli ultimi giorni mi pare siano positive. Va ritrovata una coesione diversa: avere un pezzo di centrodestra con Mario Draghi e una parte all’opposizione non ha giovato. Gli elettori alle comunali non hanno percepito la forza di un progetto comune. Se si vuole “fare” una coalizione, è indispensabile una nuova sintesi. Dall’ultimo governo Berlusconi l’unità a livello nazionale è stata una chimera”.