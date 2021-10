Ménard, il pontiere dell'ultradestra francese, dice a Le Pen e Zemmour: unitevi!

I tempi in cui saliva in cima alla cattedrale di Notre-Dame, nel cuore della notte parigina, per sventolare una bandiera con scritto “Freedom in China”, alla vigilia dei Giochi olimpici di Pechino, sono un ricordo sbiadito. E l’epoca in cui militava nella Ligue communiste révolutionnaire, tra il 1973 e il 1979, sembra appartenere alla preistoria. Robert Ménard, cofondatore di Reporters sans frontières e sindaco in quota sovranista di Béziers, comune del Midi francese, anela oggi a diventare il pontiere tra Éric Zemmour e Marine Le Pen, il trait d’union tra il polemista radicale e la leader del Rassemblement national, ossia il demiurgo di quell’“unione delle destre” tanto sognata dai milieux conservatori e identitari francesi. “Éric non vincerai mai senza gli altri. Non vincerai mai senza Marine Le Pen. Abbiamo bisogno di tutti. Vi imploro di ritrovarvi il prossimo febbraio. In quel momento, colui che sarà dietro nei sondaggi deve accettare di ritirarsi e di sostenere l’altro. Non sprechiamo questa opportunità! Colui che sosterrà l’altro ritirandosi ne uscirà rafforzato”, ha detto Ménard al quasi candidato Éric Zemmour, sceso sabato a Béziers per presentare il suo ultimo libro, “La France n’a pas dit son dernier mot” (Rubempré).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE