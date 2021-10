I giovani fan di Zemmour fanno il loro ingresso (tumultuoso) a Sciences Po

Anche Sciences Po, il tempio delle élite progressiste francesi, è stato colpito dalla “zemmourizzazione degli spiriti”. Valeurs Actuelles, il settimanale della destra identitaria parigina, ha raccontato l’entrata nel campus di rue Saint-Guillaume della Génération Z, ossia del fan club di giovani che sostiene la candidatura di Eric Zemmour alle presidenziali 2022. Un ingresso tonitruante, perché avviene lì dove si forma la gauche, e mostra fino a che punto la penetrazione dello Zemmour pensiero inizi a essere capillare. “Abbiamo lanciato Génération Z per fare in modo che tutte le opinioni abbiano voce in capitolo a Sciences Po, cuore vibrante della parola democratica e della libertà d’espressione. Abbiamo ricevuto diversi messaggi volti a metterci pressione affinché rinunciassimo all’iniziativa, ma anche messaggi aggressivi e di odio. Per fortuna, in parallelo, ci hanno inviato anche messaggi incoraggianti e di amicizia”, hanno spiegato alla Lettre patriote gli ideatori della lista Génération Z.

