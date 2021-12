Natale è qui, Roma è ancora sporca e Gualtieri dovrebbe uscire dal suo ufficio

Il sindaco della Capitale si è impiccato a una promessa irrealizzabile. Gli servirebbe trovare sotto l'albero un paio di scarpe comode, utili a una lunga passeggiata nella realtà dei problemi della città. Una buona abitudine per ignorare i consigli della partitocrazia

“Ripulirò Roma entro Natale, forse prima se riusciremo a essere rapidi”. Ci siamo. Tra due giorni è il 25 dicembre, Natale, appunto. E l’unica cosa evidente a chiunque è che le strade, i marciapiedi e le caditoie della capitale d’Italia sono all’incirca come prima, praticamente come sempre: luride. La città è puntellata dal suo consueto arredamento urbano composto di cassonetti sfiniti che rigurgitano monnezza. Viene dunque da chiedersi cosa avesse spinto Roberto Gualtieri, a ottobre, appena eletto sindaco, a sbilanciarsi, impiccandosi a una promessa talmente enorme, improbabile, da far dubitare del suo rapporto con la realtà e con la complessità di una città che sconta più di quindici anni di amministrazioni clientelari e cialtronesche di ogni segno e colore.