Trappola per Draghi. “Rimanga a Chigi”, gli dicono i partiti terrorizzati dal governare

Aumentano i contagi, il Recovery è un malloppone complesso, l’economia potrebbe riprendersi ma anche no, provvedimenti impopolari s’intravvedono dietro l’angolo, chissà. Il futuro in pratica è più che mai avvolto dalla nebbia dell’incertezza. E poiché governare per i partiti della Seconda Repubblica è sempre stata una fatica e una responsabilità da scansare in periodi pericolosi, roba da consegnare ai Ciampi o ai Mario Monti, poiché insomma se non si possono fare quote 100 e redditi di cittadinanza, se non si può far saltare una vendita di Alitalia e accollarsi qualche miliardo di spesa pubblica, se in sostanza non si può scialare e dare spettacolo col mohito in mano allora è meglio astenersi, ecco che praticamente tutti i partiti d’Italia in queste ore stanno ripetendo la stessa cosa: “Mario Draghi resti a Palazzo Chigi”. Ancora. Anche dopo le elezioni del 2023. E non è certo un caso se dallo spettro delle trovate di marketing – che non mancano mai – è scomparsa la frase “elezioni anticipate”. Fateci caso. Persino Giorgia Meloni la ripete sempre meno, e sempre più spesso dà l’impressione di pronunciarla con la stessa convinzione con la quale gli indiani dei film western gridano: “Augh!”. I pellerossa lo fanno perché devono. Altrimenti non sarebbero i Sioux.

