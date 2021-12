Il Pd sceglie l'immobilismo sul Reddito di cittadinanza per non scontentare il M5s

Daniele Manca, capogruppo del Pd in commissione Bilancio, davanti alla buvette del Senato mostra l’aria di chi non ha dubbi: “Il potenziamento degli incentivi al lavoro è il passo decisivo per evitare che il Reddito di cittadinanza resti quel che è: e cioè un sussidio”. Antonio Misiani, che del Pd è responsabile economico, conferma che “la riduzione dell’aliquota marginale sul reddito da lavoro per i percettori del Rdc è una misura opportuna”. E però, nell’ultima riunione che ha portato alla definizione degli emendamenti dem alla legge di Bilancio, Valeria Fedeli e Tommaso Nannicini hanno dovuto brigare non poco, per fare in modo che almeno qualcuna di queste istanze venisse rivendicata dal partito.

