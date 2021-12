Errori, omissioni e giochini di quelli che Draghi-resti-dov'è

Il problema di quelli che Draghi-deve-restare-dov’è e non deve andare per sette anni al Quirinale è complicato e semplice: devono spiegare che cosa succederà in Italia fino al 2023 e dopo le politiche con un presidente della Repubblica che non sia Draghi. Primo. Il governo sarà inevitabilmente indebolito, con la sua maggioranza sempre più scombiccherata dalle esigenze ovvie della campagna elettorale per le politiche, posto che il nuovo capo dello stato sia una personalità compatibile con la prosecuzione della presidenza del Consiglio Draghi. Secondo. Non esistendo le condizioni per un partito o un’area politica draghiriferita in vista delle elezioni, ché sarebbe una secessione flagrante dalla maggioranza che ha accompagnato la sua esperienza di capo dell’esecutivo, dopo le elezioni ci dovremmo comunque privare di Draghi per la semplice ragione che presumibilmente la guida del governo andrà a chi ha ottenuto una maggioranza.

