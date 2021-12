Il Quirinale spiegato all'Economist

L’Economist, il settimanale inglese che a ottobre 2020 definiva l’Italia “un paese in declino, che vale nulla sulla scena mondiale, con un’economia che non cresce, una classe dirigente che spreca idee e risorse”, oggi ha ribaltato il giudizio. Siamo “il paese dell’anno 2021”, annuncia il settimanale della élite politico-economica. “L’onore va all’Italia e non per i suoi calciatori che hanno vinto il trofeo più importante d’Europa, non per le sue pop star che hanno vinto la gara canora Eurovision, ma per la sua politica”. L’Economist non ha mai largheggiato sull’Italia, anzi, a partire dalla famosa copertina del 2001 “Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy” (con successive cause legali e ripensamenti dell’ex direttore Bill Emmott).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE