Riforme, vaccini, ripresa economica. L'Italia è il paese dell'anno, secondo l'Economist

L'abbiamo spesso criticata, eppure "quest'anno l'Italia è cambiata", scrive il settimanale britannico. Merito anche di Draghi, "un premier competente e rispettato a livello internazionale"

L'Economist ha assegnato il premio per il paese dell'anno all'Italia. Il celebre settimanale britannico ha scelto di nominare il nostro paese "non per l'abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto il grande trofeo d'Europa, né per le sue pop star, che hanno vinto l'Eurovision Song Contest, ma per la sua politica". E c'è, naturalmente, da ringraziare Mario Draghi perché con lui, l'Italia "ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale".

L'Economist, si legge nell'articolo, "ha spesso criticato l'Italia" eppure "quest'anno l'Italia è cambiata". Per una volta, "un'ampia maggioranza dei suoi politici ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma che dovrebbe significare che l'Italia ottiene i fondi a cui ha diritto nell'ambito del piano di ripresa post pandemia dell'Ue", scrive l'Economist.

"Il tasso di vaccinazione contro il Covid in Italia è tra i più elevati d'Europa. E dopo un 2020 difficile, la sua economia si sta riprendendo più rapidamente di quelle di Francia o Germania", riporta la rivista. Non manca una piccola nota allarmata, che va ad aggiungersi a quelle di altre affidabili testate internazionali: "C'è il pericolo che questa insolita esplosione di governance sensata possa subire un'inversione", prosegue la rivista britannica, poiché se Draghi puntasse davvero a diventare presidente della Repubblica, "un incarico più che altro cerimoniale", a lui "potrebbe succedere a un primo ministro meno competente. Ma è difficile negare che l'Italia di oggi sia un posto migliore di quanto non fosse nel dicembre del 2020. Auguroni! (in italiano nel testo, ndr)".