Ecco "il percorso" per eleggere Draghi al Quirinale. Ma i partiti lo vogliono?

Alla conferenza di fine anno, il premier presenterà il bilancio (in attivo) del suo governo. L'elezione al Colle è nelle mani dei partiti che non possono usare la pandemia come alibi

Roma. Sono incapaci di formulare la domanda ma pretendono di ricevere la risposta: o non lo sanno corteggiare o fingono solamente di desiderarlo. La domanda che i partiti non riescono a rivolgere a Mario Draghi, se non attraverso la mezza frase, la mezza porzione, è “ci dica cosa vuole fare a gennaio”. E si racconta che i leader della maggioranza siano addirittura infastiditi e che tutto il loro smarrimento nasca da questa incomunicabilità. Ma sul serio credono che Draghi li debba convocare e comunicargli: “Sono d’accordo, votatemi presidente della repubblica?” o dire “Preferisco fare il premier?”. E’ scaduta fino a questo punto la sintassi istituzionale? Chi aspetta un segnale da parte sua resterà deluso. Non arriverà. Dovrebbe arrivare un segnale da loro, dai partiti. Qualcosa sta accadendo. Le conversazioni incrociate sono iniziate. Si registrano telefonate fra Conte-Salvini-Di Maio. Negli scorsi giorni, per merito del segretario del Pd, si è imposta una parola. E’ “perimetro”. Quella nuova è invece “percorso”. Il senso di quello che si sta per dire, ed è il senso di pensieri scambiati con chi “abita” Palazzo Chigi, è questo: “Chi pensa che la figura di Draghi si possa salvaguardare meglio eleggendola al Quirinale può disegnare un percorso”.