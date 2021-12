Mattarella bis, lo schema: "In caso di crisi e boom dei contagi non si sottrarrebbe"

Gli amici del capo dello stato al Foglio: "È un'eventualità non cercata e per realizzarla servirebbe il parere unanime di Lega e Fratelli d'Italia, ora contrari"

Chi lo conosce bene confessa: “Se la casa dovesse bruciare, come farebbe il presidente Mattarella a sottrarsi alla richiesta di rimanere al Quirinale? E dunque a non adempiere ai suoi massimi doveri costituzionali?”. Ma sempre chi ha una robusta e antica consuetudine con il capo dello Stato chiude il suo ragionamento con il Foglio così: “Lo scenario non ricercato di una rielezione dovrebbe passare anche da un presupposto generale che al momento, però, vede Fratelli d’Italia e Lega contrari”. Attenzione: sono due frasi non banali e soprattutto inedite. Vanno circostanziate, certo, ma captano l’eco di un ronzio concreto. E nuovo.