Dopo la Merkel c'è il Cav. La spettacolare centralità di Berlusconi

In Germania, l’erede di Merkel è Scholz. In Europa è Macron. E nel Ppe? Il ruolo centrale in cui si trova il Cav. illumina i limiti della destra europea e allontana il dopo Mattarella dalle mani di Salvini e Meloni

Se il tema lo si prende ragionando sul futuro della Germania, i dubbi naturalmente non ci sono: il successore di Angela Merkel si chiama Olaf Scholz, che ancora prima di diventare cancelliere tedesco ha fatto di tutto, anche i manifesti elettorali, per presentarsi di fronte agli elettori come l’erede di Merkel. Se il tema lo si prende ragionando sul futuro dell’Europa, anche qui i dubbi non sono molti: il successore di Angela Merkel, in attesa delle prossime elezioni, si chiama Emmanuel Macron, e la firma del Trattato del Quirinale non ha fatto altro che confermare la centralità della Francia in Europa, che al momento è l’unico paese ad avere nel suo arco due trattati di cooperazione rafforzata, uno con l’Italia e uno con la Germania. Se il tema lo si prende però da un angolo diverso, dall’angolo delle destre, dall’angolo del Ppe, si scoprirà, senza essere troppo paradossali, che l’unico leader in attività che resta alle destre europeiste coincide clamorosamente con l’immagine di un leader che le destre europeiste hanno impiegato anni ad accettare: Silvio Berlusconi.