Elogio del Cav. a caccia di voti per il Colle

Anche per un draghista forsennato come me, la campagna presidenziale di Berlusconi è fantastica. In poche mosse il Cav. ha liquidato come un’anticaglia paramassonica l’esoterismo delle procedure da seggio elettorale segreto, senza candidature né discussione. Si è candidato sfacciatamente, quando l’uso è respingere da sé l’eventuale amaro calice, tanto più se si muoia di sete. Ha voluto formalizzare il già noto, per sua iniziativa, con un opuscolo addirittura, beninteso inviato a tutto il corpo elettorale parlamentare. Ovviamente si è rimesso in movimento alla ricerca di alleanze e legittimazioni internazionali, via Partito popolare europeo. Ma il suo è un pallottoliere trasparente, visibile, che buca il segno di riservatezza e indifferenza (apparenti) al consenso che è costume in queste occasioni solenni. Colloqui alla luce del sole, inviati in tour quirinalizio, dichiarazioni di fedeli e componenti il suo staff, richiami all’ordine, tattiche contro le alternative possibili, richiami a Draghi perché resti incollato a Palazzo Chigi dove è indispensabile, ce n’è per tutti.

