Il Cav. fa la terza dose: "Chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni"

Per Silvio Berlusconi è il giorno della terza dose. Lo rende noto lui stesso, con un post sui suoi canali social, invitando tutti a fare il vaccino e il booster. "I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia", scrive in un post su Instagram.

Sul tema, il leader di Forza Italia aveva già espresso la sua posizione schierandosi senza esitazioni dalla parte della scienza e aderendo all'appello del Foglio lanciato a tutte le forze politiche. Oggi che il governo ragiona su come inasprire le misure di sicurezza per contenere la quarta ondata di contagi, il Cav. torna a testimoniare l'importanza del vaccino: "Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose".