Merkel saluta la Germania: "La fiducia è il bene più importante in politica"

Ieri sera Angela Merkel ha ricevuto gli onori militari durante una cerimonia chiamata “Zapfenstreich”, l'atto cerimoniale più importante eseguito dalle forze armate federali tedesche. Durante l'evento sono state eseguite alcune musiche scelte dalla cancelliera (qui abbiamo raccontato la sua playlist) e Merkel ha tenuto un breve intervento. "Egregio presidente federale, egregio presidente del Bundestag, Eccellenze, signore e signori. Care concittadine e cari concittadini, quando sono qui davanti a voi oggi, sento soprattutto questa gratitudine e questa umiltà", ha detto.

"L'umiltà davanti all'ufficio che ho potuto presiedere per tanto tempo. Gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa. Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante in politica. È tutt'altro che scontato. E per questo vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Vorrei incoraggiarvi a vedere il mondo sempre con gli occhi degli altri anche in futuro, così anche per percepire le prospettive a volte scomode e contraddittorie dell'altro, e lavorare per bilanciare gli interessi".