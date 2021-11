Gli altri guai del Rdc spiegati a Berlusconi (furbetti a parte)

Che sia necessario un reddito minimo per contrastare la povertà, in particolare quella assoluta che si incrocia con l’esclusione sociale, è una posizione condivisa da pressoché tutte le forze politiche. Il problema è cambiare cosa non funziona

Anche al Cav. piace il Reddito di cittadinanza. “Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza – ha dichiarato Silvio Berlusconi in una recente intervista al Tempo – gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare”. L’uscita, che ha preso di sorpresa molti osservatori, è stata accolta come una mossa opportunistica per tentare di allargare nel M5s i consensi ancora insufficienti per arrivare al Quirinale. Quali che siano le vere motivazioni delle dichiarazioni di Berlusconi, sicuramente includono un elemento realistico: per quanto siano mediaticamente rilevanti le frodi riguardano circa l’1 per cento dei casi, una quota comunque inaccettabile ma tutto sommato marginale rispetto all’impatto che il RdC ha avuto nel contrasto alla povertà. Se però è utile riportare alle giuste dimensioni il fenomeno dei “furbetti”, sarebbe scorretto presentare questo aspetto come unica critica al funzionamento del RdC.