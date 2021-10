Come migliorare il Reddito di cittadinanza

Il dibattito sul Reddito di cittadinanza (Rdc) si è avviluppato in dispute sui percettori che non ne avrebbero diritto e sulla riduzione del numero di offerte congrue legittimamente rifiutabili. Si perde così di vista il cuore del problema: il rapporto strutturale del Rdc col mercato del lavoro, messo in luce da Luciano Capone sul Foglio (28 ottobre) e dall’Alleanza contro la povertà in un position paper a inizio ottobre. Solo il 40% dei beneficiari attuali del Rdc è attivabile, e di questi la metà non ha un’occupazione da almeno tre anni e un terzo non l’ha mai avuta. Però se anche volessero cercare un’occupazione, il disegno del Rdc frustrerebbe le loro aspirazioni. Chi trova un lavoro dipendente durante la fruizione del Rdc perde inizialmente 80 centesimi di euro di sussidio per ogni euro guadagnato, poi addirittura un euro per un euro. Le regole per i lavoratori autonomi sono diverse, ma la logica è la stessa: lavorare non paga. Inoltre, il reddito da lavoro viene conteggiato per intero nel calcolo della soglia di reddito famigliare che consente l’accesso alla misura. Assieme alla scala di equivalenza “piatta”, che penalizza le famiglie numerose, ciò riduce la capacità del Rdc di funzionare come complemento al reddito di lavoratori a basso salario. Queste limitazioni, che allontanano i percettori di Rdc dal mercato del lavoro, non derivano da come è stato attuato: sono vizi di disegno. Nella legge di Bilancio viene corretta la prima stortura: chi trova un’occupazione alle dipendenze durante la fruizione del Rdc avrà sempre uno “sconto” del 20%. Restano però le differenze tra dipendenti e autonomi e resta la penalizzazione all’ingresso. Soprattutto: un’aliquota marginale dell’80% è ancora troppo elevata.

