Perché la spinta riformatrice di Draghi si è arenata sul Rdc

Perché in questa legge di Bilancio non il governo non è riuscito a inserire alcun cambiamento sostanziale sul Reddito di cittadinanza?

Il commento più lucido e amato sul Reddito di cittadinanza l’ha dato, su queste colonne, Cristiano Gori, uno dei massimi esperti di lotta alla povertà. “L’esito di una stagione di grande attenzione su questa misura è stato, paradossalmente, quello di spostare lo sguardo lontano dalle cose importanti”. Si è parlato cioè molto di “furbetti” e abusi, un aspetto del tutto marginale, e poco delle riforme strutturali degli evidenti difetti congeniti della Reddito di cittadinanza. E il fatto che in questa legge di Bilancio non ci sia alcun cambiamento sostanziale rende l’idea su quale sia, almeno su questo terreno, la reale spinta riformatrice del governo Draghi, data forse troppo per scontata dagli osservatori nazionali e internazionali. L’incapacità di raddrizzare questo programma nato storto è evidente dalla parabola del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, istituito dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, che avrebbe dovuto suggerire i correttivi da apportare e il cui lavoro è stato praticamente ignorato.