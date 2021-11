Anche il mondo delle imprese vuole Draghi al Colle

Per l’imprenditore Lupo Rattazzi, figlio di Susanna e nipote di Gianni Agnelli, Mario Draghi è e resta il “professore dell’Mit” (Massachussets Institute of Technology, ndr) che la “congrega degli italiani a Boston”, negli anni Settanta, guardava con deferenza. Un ragazzo prodigio, studioso e determinato, attorniato da Premi Nobel e autorevoli economisti, da Franco Modigliani a Stanley Fischer. “Credo che Draghi sia la persona di cui nutro la stima maggiore in assoluto – dice Rattazzi al Foglio – E’ il servitore dello stato per eccellenza. Al termine dell’incarico alla Bce, avrebbe potuto lavorare per qualunque banca d’affari e guadagnare soldi a palate invece ha scelto di trascorrere questa fase della sua vita servendo lo stato. Probabilmente una sua eventuale elezione a febbraio sarebbe il modo migliore per assicurarlo alla nazione per i prossimi sette anni. Del resto, negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante il ruolo del Quirinale. Il settennato di Sergio Mattarella ha svolto un ruolo decisivo nei mesi del governo gialloverde e nel pieno della crisi pandemica. Dal colle più alto Draghi sarebbe la garanzia di cui l’Italia ha bisogno, la sua figura avrebbe un impatto inestimabile sul brand Italia nel mondo. L’occidente ha avuto capi di stato pittoreschi e discutibili, su Draghi non ci può essere discussione. A me fa ridere la sparuta minoranza che lo definisce ‘uomo delle banche’: chi dice così ignora la differenza tra banche centrali e commerciali. Draghi conosce come pochi la macchina dello stato e, in particolare, quella che si occupa di politica economica. Aver governato la moneta, secondo me, è un atout eccezionale per un presidente della Repubblica. E poi il presidente incarna i migliori valori italiani, è un esempio per i giovani. Il messaggio è: se studi e ti sacrifichi, potrai dare un contributo alla nazione. E’ un simbolo di riscatto”.

