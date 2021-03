Draghi e il miracolo della carta per le imprese. Parla Ceretto

“Nelle Langhe la chiusura dei ristoranti a novembre, nel mese del tartufo, è come la serrata a Riccione in pieno agosto: il risultato è catastrofico”, dalle colline sabaude alle spiagge romagnole, la metafora è di Roberta Ceretto, presidente dell’azienda vitivinicola che dal 1937 produce su 170 ettari, tra Langhe e Roero, alcuni dei vini più pregiati d’Italia, Barolo e Barbaresco in testa. Roberta, imprenditrice con laurea in lettere e madre di un bambino di cinque anni, fa parte della terza generazione che porta avanti la tradizione e l’eccellenza del marchio fondato da suo padre, Bruno, con il fratello Marcello. “Potete considerarlo un gesto di modernità inconsueta – incalza Roberta, incaricata dalla famiglia di assumere le redini dell’azienda – Grazie al talento di mio zio enologo e al fiuto imprenditoriale di mio padre, oggi le Langhe sono un posto rinomato nel mondo. La pandemia ha avuto un enorme impatto anche qui: ogni venerdì attendiamo con trepidazione di conoscere il colore che ci toccherà nei giorni successivi. Lo scorso anno Piazza Duomo, il nostro ristorante stellato ad Alba (guidato dallo chef Enrico Crippa, ndr), ha perso oltre la metà del fatturato, è chiuso dallo scorso novembre e dubito che riaprirà prima di maggio. Usiamo la frusta se serve ma poi noi imprenditori ci aspettiamo una svolta vera, vogliamo lasciarci alle spalle questo anno terribile. Sui vaccini dobbiamo accelerare: mio padre Bruno, 84 anni, attende ancora il suo turno. Non so di chi sia la colpa ma di questo passo non andiamo da nessuna parte”.

