Draghi e la sfida della concorrenza: basta con i tabù

La politica industriale ritorna prepotentemente sulla scena pubblica. Dopo i fasti del secondo dopoguerra e la sua crisi negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso quando venne in gran parte sostituita dalla politica della concorrenza, dalle liberalizzazioni e dalla regolazione indipendente, alle quali erano affidate la crescita e la competitività, la politica industriale occupa sempre più spazio nell’agenda dei governi e delle stesse istituzioni europee che ne avevano decretato il superamento. Anche chi è fermamente convinto che l’economia di mercato è necessaria per produrre ricchezza e innovazione, deve ammettere che sono all’opera forze potenti che portano a ridefinire i rapporti tra Stato e mercato. Tra i fatti che alimentano questa tendenza è sufficiente citare: la crisi finanziaria e poi dell’economia reale scoppiata nel 2008, la modesta crescita registrata in Europa e soprattutto in Italia, l’affermazione del neomercatilismo e del capitalismo di stato cinesi che alterano il “level playing field” tra imprese occidentali (sottoposte alle regole del mercato e in Europa al divieto di aiuti di Stato) e le imprese sussidiate dalla Repubblica popolare cinese, la tendenza delle superpotenze a utilizzare l’economia per finalità geopolitiche, la competizione tecnologica che vede dominare Stati Uniti e Cina a scapito dell’Europa, la connessa perdita di autonomia di quei Paesi che dipendono da tecnologie dominate da altri, il tutto in un contesto caratterizzato dalle transizioni “gemelle” verde e digitale.

