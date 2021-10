L'autobiografia di Di Maio: come sbarazzarsi del vaffa e abbracciare Machiavelli

Come Luigi Di Maio abbatte, uno dopo l’altro, i miti del populismo. Ambizioni e delusioni della politica in un’autobiografia scritta a 35 anni. C’è un vecchio democristiano intrappolato nel corpo di un giovane grillino

Politici, cuochi, brigatisti, eroi dello sport, procuratori della Repubblica. La tentazione dell’autobiografia non è mai stata così irresistibile. Alla fine c’è cascato anche Giggino. Uno dei pochi che poteva rivendicare sin qui un primato invidiabile: rispetto a Salvini, Meloni, Renzi, Casalino, già opzionato per un film, o Dibba, con la sua valanga di reportage e inchieste, Di Maio non aveva ancora pubblicato un libro. Ma ecco questo, “Un amore chiamato politica”, subito il più venduto su Amazon, davanti a Calamandrei, a cavalcare l’onda di una travolgente “Nouvelle Vague” politico-libresca. A raffica, uno dopo l’altro, sono usciti l’avventurosa vicenda ministeriale di Toninelli, la “strana vita” di Prodi, il bestseller, “Io sono Giorgia” e ora “il primo libro di Luigi Di Maio”, come dice la pubblicità. Con quel “primo” che suona subito minaccioso, lasciando intendere un seguito, una serie, magari una docufiction su Amazon Prime, come Totti, i Ferragnez, Verdone.