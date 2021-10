Luigi Di Maio nel mirino di Lilli Gruber

Nella vita bisogna provare tutto almeno una volta, anche a difendere Luigi Di Maio. Ieri il ministro degli Esteri era ospite da Lilli Gruber per promuovere “Un amore chiamato politica”, che non è un romanzo rosa ma la sua autobiografia. Perché un’autobiografia a 35 anni? Ha chiesto malefica Gruber, e lui non ha risposto “perché si avvicina Natale” o “perché a salvare l’industria editoriale italiana siamo rimasti in tre: Elisabetta Sgarbi, gli influencer e le biografie dei politici”, ma ha detto che racconta i “dietro le quinte della politica” e gli ultimi dieci anni in cui è stato “un po’ per merito, un po’ per fortuna” al centro dei fatti politici. Il miracolato con attitudine al potere poteva essere un bel sottotitolo, pensiamoci.

