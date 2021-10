Cinque balle dell'èra Draghi

Ci sono almeno cinque balle postelettorali che meritano di essere smontate con urgenza e leggerezza per provare a orientarci senza retorica nelle settimane politiche che verranno. La prima balla coincide con un’affermazione che più passa il tempo e più fatica a stare in piedi. L’affermazione è questa: il grave problema con cui deve fare i conti oggi il Pd riguarda il suo rapporto impossibile con il M5s e le elezioni amministrative sono lì a dimostrare che il futuro di Enrico Letta non può che essere lontano dai vecchi populisti grillini. Prima o poi, con molto rispetto, bisognerà dire che questa affermazione è una sciocchezza e che il problema del Pd non è se accettare o no il M5s sotto la propria tenda (si può negare che il M5s sia un avversario dei principali avversari del Pd?) ma è inventarsi qualcosa di nuovo per dimostrare di sapere esercitare all’interno della coalizione un vero ruolo guida. Il problema, per il Pd, non è chiedersi se mandare a quel paese il M5s, come è evidente a un certo punto saranno i dirigenti attuali del M5s a mandarsi a quel paese a vicenda, ma è chiedersi in che modo replicare a livello nazionale un prezioso laboratorio politico come quello di Bologna, dove la coalizione progressista, per così dire, è riuscita a tenere insieme tutto, alleati, programmi, idee e persino primarie.

