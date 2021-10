Come si usa il metodo green pass anche sul fisco e sul bilancio

È anche una vittoria di Draghi, non tanto per le conseguenze che il voto avrà sugli equilibri di governo, ma perché è stato sconfitto chi ha scelto una direzione opposta, in particolare sul green pass. Eppure fino a qualche giorno fa in tanti, nella maggioranza e nel governo, erano disposti a concedere qualcosa ai manifestanti (ad esempio i tamponi gratuiti) per timore che davvero la minaccia di bloccare l’Italia fosse concreta. E invece Draghi non si è smosso. E’ stato un piccolo momento Thatcher, con i portuali al posto dei minatori.

