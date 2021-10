Così le ambiguità su Draghi hanno condannato il centrodestra. Parla Masia

"Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono sostanzialmente su tre posizioni diverse rispetto al governo. L'astensionismo ha penalizzato la coalizione". E le vicende di Morisi, Fanpage, e l'assalto alla Cgil hanno pesato più delle strizzate d'occhio a No vax e No pass. Intervista all'amministratore delegato dell'istituto Emg Different

Il responso delle urne non ha lasciato spazio a troppe interpretazioni: vince il centrosinistra, ma soprattutto si registra la débacle, netta, del centrodestra. Sconfitto per 5-0 nelle grandi città e vincente sul filo di lana solo a Trieste. Un risultato che nell'analisi di Fabrizio Masia, amministratore della società di ricerca e sondaggi Emg Different, si deve a un mix di fattori, che hanno intrecciato la politica nazionale, quella locale e le dinamiche interne allo stesso centrodestra, fino ad esplodere nelle urne: “I principali partiti sono sostanzialmente su tre posizioni diverse rispetto al governo. Fratelli d'Italia è all'opposizione, la Lega sostiene Draghi ma con alcune posizioni che tendono ad andare oltre il confine della maggioranza. E poi Forza Italia che è una forza draghiana convinta”. Con il risultato che l'elettore risulta disorientato, e non solo: “Un secondo tema ha a che fare con la difficoltà di trovare candidature di alto livello e soprattutto presentabili con ampio anticipo rispetto alle necessità della campagna elettorale locale”, spiega Masia, confermando le tante critiche che già nei giorni prima delle elezioni erano arrivate ai leader del centrodestra, anche dall'interno.