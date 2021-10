"Così Salvini e Meloni condannano il centrodestra alla sconfitta". Parla Mastella

"Hanno emarginato politicamente il Cav. Il Leghista fa delle semi battaglie, tutte con ritirata e scarsi risultati. La leader di Fratelli d'Italia fa l'oltranzista. Si rincorrono i No e nì vax. In questo modo non si va nessuna parte", dice il sindaco campano, subito dopo la riconferma

“Hanno fatto una squadra tutta contro di me e contro il popolo, un’arca di Noè in cui si sono ritrovati destra, fascisti, massoni, Pd ed estrema sinistra. Una congiura di odiatori seriali. Ma io sono andato dritto per la mia strada, ho fatto la mia battaglia, perché Benevento non diventasse Malevento. E devo dire: bene così, sono contento”. Non fa sconti Clemente Mastella, subito dopo la fine dello spoglio che lo ha riconfermato sindaco del capoluogo campano, è un fiume in piena dopo aver ottenuto il 52,68 per cento dei voti contro Luigi Diego Perifano, il candidato del Pd e del centrosinistra, che in vista del ballottaggio aveva ricevuto l’appoggio, “di fatto”, di Rosa De Stasio, sostenuta dal partito di Giorgia Meloni al primo turno.