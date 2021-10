La Lega di Salvini cade anche a Varese, la casa di Giorgetti

Alessandro Alfieri parla, ma in sottofondo si festeggia già. Voci, bicchieri, strilli di gioia. Prevedibili, perché Davide Galimberti aveva vinto partendo dalle retrovie cinque anni fa, ma comunque a Varese è difficile vincere. Lo sa bene, Alfieri, ex segretario lombardo del Partito Democratico, onorevole dem: "È una grande vittoria, una vittoria del sindaco che ha rilanciato Varese. Il Pd è al massimo storico. Abbiamo incentrato tutta la campagna elettorale sul lavoro fatto e sulle opere che abbiamo riavviato e progettato. Invece la destra ha politicizzato lo scontro: Matteo Salvini ha tentato l'ennesima spallata, ma gli è andata male, si è fatto ancora una volta male", commenta. Una sconfitta anche per Giorgetti e Fontana, che "appaiono ma non mordono: lasciano fare a Salvini che è comunque il capo. Ha impostato lui la campagna". La riconquista della città, per Alfieri, è segno che anche i territori più complicati possono aprirsi a nuove fasi. "Varese - continua - non è più la culla della Lega. Anche la Regione resta contendibile: non si vince solo a Milano". Poi, la stoccata ai cinque stelle: "Hanno preso l'1,5... Però noi siamo stati inclusivi. L'importante è essere a trazione riformista".

