Salvini e Meloni perdono e danno la colpa al "clima". Viaggio nel comitato sottosuolo

Il leader della Lega parla da Catanzaro, quella di Fratelli d'Italia solo a tarda sera. Per entrambi è colpa della Lamorgese e della caccia ai fascisti. Il comitato di Michetti è inesistente: stanze vuote, volantini mai distribuiti

La cosa più vera che possedevano erano i candidati che erano finti. Non ha perso la destra “peggiore di sempre”. Ha perso qualcosa di più sgangherato, di più comico e dunque perfino di più tragico. E’ la destra di “cartongesso”, quella che spaccia il cartone per il legno, che lucida i vecchi slogan e li vende come inediti. E’ la destra “stangata” che aveva il suo “centro scommesse”, a Roma, alla Garbatella, con Enrico Michetti al posto del raggirato Lonnegan.