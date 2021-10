“La destra vince nei comuni solo se è interclassista”. Parla Biondi, sindaco dell'Aquila

“Io parlo allo stesso modo con Mario Draghi e con l’ultimo disperato che mi aspetta fuori alla porta del Comune”: Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, meloniano doc, prima di analizzare le sconfitte elettorali del centrodestra nelle grandi città archivia la dicotomia popolo-élite, una volta cardine della retorica sovranista. Classe 1976, cresciuto nel Fronte della Gioventù, giornalista, si è fatto le ossa tra Cnsu e la guida del piccolo borgo di Villa Sant’Angelo. Dal 2017 è primo cittadino del capoluogo regionale, che - specifica - “ha un bilancio pari a quello di una metropoli come Bologna”. Qualcosa non ha funzionato per la coalizione conservatrice a Roma, Napoli, Milano e Torino: il sindaco rileva l’errore magistrale commesso: “La tempistica per un candidato è sempre essenziale: si è registrato troppo ritardo nella scelta degli aspiranti sindaci. Dove avevamo primi cittadini alla ricerca di riconferma, si è riusciti a far pesare il buon governo, come per Pordenone e Trieste”. Non a caso, nei giorni scorsi, Biondi ha ottenuto l’investitura per la ricandidatura - si voterà in primavera - con il via libera di una alleanza ampia, aperta al civismo.

