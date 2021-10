La salvifica batosta del centrodestra alle amministrative

È ora di trattare da adulti i propri elettori. Lezioni per Salvini e Meloni dal giusto 0-5 nelle città

E’ una sconfitta tanto poderosa quanto potenzialmente salvifica quella incassata dal centrodestra alle elezioni amministrative, che si sono chiuse ieri con un cinque a zero tondo tondo per la coalizione guidata dal Pd di Enrico Letta. Una sconfitta poderosa se si ragiona sui numeri, sui primi turni, sui ballottaggi (a Roma ha vinto Gualtieri, a Torino Lo Russo, entrambi senza chiedere l’apparentamento con il M5s: mica male) ma poderosa anche se si ragiona su un dato diverso, che è quello che fotografa lo stato di salute dei due pivot del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che nel corso della campagna elettorale hanno mostrato in purezza tutti i limiti delle proprie leadership.