“Meno male che Draghi c'è. Salvini sbaglia a criticarlo sul fisco”. Parla Occhiuto

L'agenda del premier manda in tilt i populisti ma il centrodestra deve valorizzarlo e non criticarlo. La Lega così spaventa i nostri elettori. La versione del presidente della regione Calabria

Se si sente blandire, si schermisce. L’uomo che ha salvato la faccia del centrodestra, gli diciamo. E lui subito fa professione d’umiltà con cui però coglie il senso politico della faccenda: “Il punto è che si vince evitando di parlare alla pancia degli elettori”. Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della regione Calabria. “Presidente, non governatore”. Ci tiene. Moderato in un centrodestra che vira all’estremismo. Totus politicus mentre la moda del momento è la caccia al candidato civico. “E forse per questo ho vinto”, sorride il capogruppo uscente di Forza Italia alla Camera, espressione di quell’ala del suo partito che da sempre sopporta assai a fatica le bizze del trucismo. “Il punto è che è cambiato il paradigma. La pandemia da un lato, e Mario Draghi dall’altro, dovrebbero indurre partiti e coalizioni a ripensare la propria offerta politica”.