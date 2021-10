La piazza di Gualtieri applaude Calenda e fischia Raggi

L'ex ministro dell'Economia ringrazia "la sindaca". "Ex sindaca, grazie a dio!", urlano i militanti da sotto il palco

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. La platea dei militanti dem è radunata a piazza Santi Apostoli per festeggiare la vittoria al ballottaggio del loro candidato e per salutare l'uscita di scena di Virginia Raggi. "Sono molto contento di vedere tutte le bandiere della coalizione e noi questa unità la coltiveremo perché è la nostra forza, uniti si vince", dice Gualtieri. Che poi ringrazia anche gli avversari: "Enrico Michetti, che mi ha telefonato per congratularsi e ha condotto una campagna civile". Qualche applauso. Freddino. E poi il prossimo sindaco della Capitale cita Virginia Raggi, "che ha governato con impegno anche se naturalmente abbiamo criticato questa amministrazione". E qui la folla si scalda: "Ex sindaca, grazie a dio!", urla qualcuno da sotto il palco. Applausi più sentiti, invece, quando Gualtieri fa il nome di Carlo Calenda.