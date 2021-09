Michetti si è trasformato in Houdini

Lunedì tutti lo cercavano in centro, perché doveva partecipare a un convegno. E invece Enrico Michetti, mitologico candidato sindaco del centrodestra a Roma, se n’era andato a Tor Bella Monaca, in periferia, senza dire niente a nessuno. I giornalisti tutti di qua, e lui tutto di là. “Meno lo si vede, meglio è”, pensano i suoi. Così il giorno prima, domenica 12, per dire, televisioni e giornali lo aspettavano in un centro commerciale a Battistini. E invece lui, puff, è comparso al ghetto ebraico, tomo tomo cacchio cacchio. Dribblando quelle iene dattilografe dei cronisti e scortato dall’intero staff della comunicazione, cioè i ragazzi che tra loro usano chiamarsi con tenero compatimento infermieristico “i rianimatori”. C’era ovviamente pure un cameraman personalizzato, ché se per caso al candidato gli scappa un’altra citazione di Romolo Augustolo, quello la taglia via subito dal video. E’ la strategia Houdini. Apparire e scomparire. Esserci ma non esserci. E soprattutto non parlare mai di fronte a microfoni, e dispositivi digitali in genere, che non siano nel totale controllo del portavoce, Daniele Di Mario, dell’abile spin doctor, Luigi Di Gregorio, delle due agenzie di comunicazione che lo (in)seguono, Wengage e AlphaOmega, e del social media manager Enrico Maria Casini. Oggi si entra nel vivo della campagna elettorale con un appuntamento a piazza del Popolo. Alle 16.30. Come viene reclamizzato? Così: COMIZIO DI GIORGIA MELONI. Segue scritta in carattere assai minuscoli: “Per Michetti sindaco”. E infatti lui c’è, ma anche no.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE