Mari, laghi, Papi e Cesari: la guida Michelin di Michetti per le elezioni di Roma

Nel giorno in cui arriva l'annuncio ufficiale, il candidato sindaco del centrodestra parla a ruota libera (come al solito) in diretta radio e presenta la sua idea di città. Più che un programma elettorale, sembra la celebre guida turistica e gastronomica

Pubblicità

"Riportare Roma agli antichi fasti, la Roma dei Cesari e dei grandi Papi", è un fiume in piena Enrico Michetti, nel giorno in cui arriva l'annuncio ufficiale: sarà lui in candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Dalla montagna alle spiagge, in diretta su Radio Radio, l'avvocato ha parlato dei suoi progetti per la città e per il territorio: "Abbiamo la pianura, abbiamo il mare bello, i bacini lacustri, abbiamo i posti più belli del mondo. Insieme faremo in modo che a Civitavecchia ci sia l'implementazione del traffico crocieristico...". Più che un programma elettorale sembra la guida Michelin.