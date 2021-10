Cara destra così non va. Parla il sindaco meloniano di Pordenone

Alessandro Ciriani è stato rieletto con il 65 per cento dei voti. Al Foglio spiega il suo modello amministrativo: pragmatismo e società civile. E ai leader nazionali dice: “I candidati non si inventano. Si costruiscono con un dialogo con la parte profonda della città”.

Attento alla cultura del fare, apprezzato dal mondo produttivo, capace di aprire alle forze della società civile la coalizione a guida destrorsa, assertore della partecipazione dal basso, pro-vax e con letture raffinate: Alessandro Ciriani, meloniano, è stato rieletto sindaco di Pordenone con oltre il 65 per cento dei voti. La chiave di volta della destra municipale, vincente e presentabile, è spiegata così dal primo cittadino, già presidente della provincia, fratello di Luca, il capogruppo Fdi a Palazzo Madama: “Abbiamo impostato la campagna elettorale già nei cinque anni di amministrazione, puntando su temi puramente amministrativi, evitando di portare il dibattito politico nazionale all’interno del Comune”. La puntualizzazione: “Abbiamo sudato sul programma. Niente retorica 'modello due paginette'. Agli elettori ci siamo presentati con un master plan, elaborato con professionisti e tecnici, per far sapere cosa promettiamo concretamente alla città”. La linea: destra aperta più società civile moderata? “Mi ritrovo in questa lettura, indispensabile per un'area che si vuole affrancare da alcune vecchie tare: abbiamo 'arruolato' molte persone che guardavano con diffidenza al pianeta della destra. Le abbiamo valorizzate chiedendo di esprimere le loro competenze per la città, su un piano pratico. Abbiamo sconfitto la sinistra locale, forte e radicata, schierata su posizione ideologiche, grazie alla scelta di scommettere su idee e progetti”.