Il Cdm approva la delega fiscale. La diretta da Palazzo Chigi

Al termine del Consiglio dei ministri convocato per approvare la revisione del sistema fiscale, Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa. Accanto a lui, nella sala polivalente di Palazzo Chigi, c'è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. I ministri della Lega non hanno preso parte alla riunione. Già in mattinata avevano abbandonato la cabina di regia.

A prendere la parola per primo è Mario Draghi: "La conferenza sarà più breve del solito perché sto per andare a Lubiana per il Consiglio europeo. Questa legge è una legge-delega, che andrà poi riempita dai decreti delegati dei suoi contenuti. Se ne discuterà in altri Cdm: non è l'ultima parola sul fisco, purtroppo o per fortuna. Nelle varie questioni c'è la riformulazione del catasto. Nella legge delega si dice che il governo si impegna ad accatastare ciò che oggi non lo è, verranno anche riviste e aggiornate le rendite catastali alle rendite di mercato: ci vorranno cinque anni. Le rendite su cui si basa la tassazione oggi resteranno invariate: non cambia l'imposizione fiscale sulle case e sui terreni. Nei giorni scorsi si è fatta confusione, ma sono due decisioni diverse tra loro: la prima è costruire una base di informazione adeguata, la seconda riguarda il cambiare le tasse ma è una cosa che non è stata ancora decisa. Solo nel 2026 se ne parlerà".