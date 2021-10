Bettini a Conte: “Caro Giuseppe, il tuo protagonismo per Raggi a Roma è un problema”

"Ti sei speso troppo per la sindaca, come farai a dire di votare per Gualtieri?" è il senso delle domande che il dem ha rivolto all'ex premier. Che però tira dritto per non alimentare fronde interne al Movimento

Trieste. Telefonate frequenti. Sempre più allarmate. Voce interrogativa: “Giuseppe caro, ma perché ti stai esponendo così tanto per Virginia Raggi?”. La domanda è di Goffredo Bettini. Sempre la stessa. Ma la risposta di Conte continua a non cambiare: “E’ giusto che faccia così”. Il monaco del Pd e l’ex premier ormai sono amici. Si consigliano a vicenda. Ai tempi della crisi di governo il monolocale dell’ideologo dem era diventato il crocevia di tutte le trattative. I due si stimano. Il neo capo del M5s, l’altra sera, da Trieste lo ha ripetuto: “Goffredo è una persona di spessore, un amico di grande cultura”. Il problema però è Roma. Il voto per il Campidoglio. Una sfida nazionale. Bettini rimprovera in privato a Conte un eccessivo protagonismo nella campagna elettorale di Raggi. La sindaca, non è un mistero, punta a erodere più voti possibili al Pd. Solo così, acceso un cero, può sperare nel miracolo. Conte le dà spago. Tanto. Insieme hanno fatto una serie di iniziative in giro per la capitale. Sono state tutte, o quasi, un successo di pubblico. “Il brand Conte tira, lo scriva”, scherza con il Foglio l’ex premier appena sceso dal palco di Trieste, dopo un comizio per la candidata-carneade Alessandra Richetti. Ma anche questo lembo di nord-est risponde al nuovo corso grillino.