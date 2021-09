Il racconto

Conte si toglie la pochette e va a San Basilio per Raggi: gaffe e selfie: "Ao, sei bello!"

La palestra della legalità, il giro al mercato e poi il comizio: il capo del M5s in campo per il Campidoglio. E sulla natura no vax del Movimento dice: "Prima c'erano sensibilità differenti, ora c'è la carta dei valori"